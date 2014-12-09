Гуманитарный штаб Ахметова обеспечил продуктами сотрудников донецкой больницы №6

В Донецке полностью отсутствует государственное финансирование медицинских учреждений - несколько месяцев сотрудники не получают заработную плату. Члены трудового коллектива и их семьи находятся на грани выживания. Руководство больницы №6 обратилось за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова с просьбой обеспечить медперсонал продуктовыми наборами. В конце прошлой недели люди получили продукты.

«Коллектив Центральной городской клинической больницы № 6 г. Донецка глубоко признателен Гуманитарному штабу Рината Ахметова за выделенную помощь сотрудникам учреждения, - говорит главный врач больницы Галина Могилевская. – Люди оказывают медицинскую помощь жителям Донецка в условиях невыплаты заработной платы в течение 2,5 месяцев. Наборы продуктов питания – это спасение для сотрудников».

Напомним, что ранее Штаб Ахметова осуществил поставку продуктовых наборов для сотрудников 10-ти медицинских и противотуберкулезных учреждений, находящихся в зоне АТО, на территории Донецкой области.