Жители Тореза начали получать помощь от Рината Ахметова

Волонтеры Штаба доставили 3 000 продуктовых наборов для жителей города. Пока помощь выдают наиболее незащищенным категориям горожан – это инвалиды 1-й и 2-й групп, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Где в Торезе можно получить продуктовые наборы:

· ул. Пионерская, 19

Время работы: 09.00-14.00

Помощь выдается инвалидам 1-й и 2-й групп

· ул. Вокзальная, 74

Время работы: 09.00-14.00

Помощь выдается инвалидам 1-й и 2-й групп

· ул. Горького, 33

Время работы: 09.00-14.00

Помощь выдается инвалидам 1-й и 2-й групп

· ул. Ленина, 305

Время работы: 09.00-14.00

Помощь выдается инвалидам 1-й и 2-й групп

· Микрорайон ,1, корпус, 1

Время работы: 09.00-14.00

Помощь выдается семьям, которые воспитывают детей-инвалидов

В конце прошлой недели Гуманитарный штаб Рината Ахметова объявил о расширении географии работы и открытии в декабре новых пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Горловка, Зуевка и Торез Донецкой области, Свердловск Луганской области.

Напоминаем, что 5 декабря была закончена доставка одиннадцатого гуманитарного рейса, который доставил на Донбасс 243 тысячи продуктовых и 28 тысяч детских наборов. Штаб уже направил более миллиона продуктовых наборов в Донецкую и Луганскую области. До конца года, согласно задаче, поставленной Ринатом Ахметовым, всего будет доставлено 2 миллиона гуманитарных наборов для мирного населения Донбасса.