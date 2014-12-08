Во Львове за выходные из-за гололедицы травмировались более 200 прохожих
17:17, 08 декабря 2014Новости регионов
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На скользких тротуарах и покрытых гололедицей улицах в результате падения в городе травмировались 229 человек (6 декабря - 44 человека, 7 декабря - 185 человек), из них госпитализировано в медицинские учреждения 36 человек
Фото: УНИАН
Во Львове за прошедшие выходные на покрытых гололедицей улицах травмировались 229 прохожих, из них 36 человек госпитализировано.
Об этом УНИАН проинформировали в управлении здравоохранения Львовского городского совета.
Как отмечается в сообщении, за выходные дни на скользких тротуарах и покрытых гололедицей улицах в результате падения в городе травмировались 229 человек (6 декабря - 44 человека, 7 декабря - 185 человек), из них госпитализировано в медицинские учреждения 36 человек.
За аналогичный период в прошлом году травмировалось 65 львовян.
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