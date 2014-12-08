Пенсионерка из Донецка: "Вместе с лекарствами волонтеры передали мне надежду"



Лидия Макаровна мужественно выносит бомбежки родного города. Из «горячего» Киевского района перебралась к знакомым на Пролетарку. «Там оставаться уже было невозможно, в доме вылетали окна, ранило соседей. Больно смотреть, что происходит в родном городе. Мы этого не заслужили», - переживает пенсионерка.

На почве постоянного стресса у Лидии Макаровны ухудшилось здоровье: мучает высокое давление, постоянная слабость и сильные боли в ногах. «Я очень переживаю и не знаю, как с этой тревогой справиться, - делится женщина. – Последние месяцы почти не спала – по ночам очень болели ноги. До слез».

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Более 10 лет назад пенсионерке поставили сразу несколько диагнозов: «сахарный диабет», «ишемическая болезнь сердца» и «хроническая гипертония».Тогда же установили инвалидность. Медики рекомендовали проходить курс лечения инсулином и кардиопрепаратами два раза в год. По словам Лидии Макаровны, продолжать лечение в таком режиме у нее нет возможности: «Пенсию давно не получаю. Знакомые и соседи делятся продуктами. Одна из них дала номер горячей линии Гуманитарного штаба. Но я долго не решалась звонить. Никогда ничего не просила, и не ожидала, что кто-то может помочь. Но все же пришлось».

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Всю жизнь пенсионерка проработала медсестрой в городской больнице, говорит, привыкла выживать на маленькую зарплату, а потом и пенсию. Но сейчас нет средств на самое главное – лекарства. Последние несколько лет она регулярно принимает инсулин в таблетках, и проходит лечение гипертензивными препаратами.

Заявку от пенсионерки волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова приняли несколько недель назад, и доставили ей необходимые препараты на дом. «Я очень благодарна за помощь. Сразу же прошла курс лечения и чувствую себя гораздо лучше. Улучшилось настроение. Вместе с лекарствами ваши волонтеры передали мне надежду, что все наладится», - делится Лидия Макаровна.