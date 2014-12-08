За неделю более 5000 макеевчан получили продукты от штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, 1 декабря в Донецке, на ледовой арене «Дружба», начал работать пункт выдачи продуктовых наборов для макеевчан. За первую неделю работы волонтеры Штаба выдали помощь 5071 жителю Макеевки. Продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова можно получить ежедневно по будням с 10.00 до 15.00, согласно критериям и стандартам работы Штаба.

«Каждое утро возле «Дружбы» собирается большая очередь, - комментирует волонтер Гуманитарного штаба Андрей Санин. - На ледовую арену вынуждены приезжать пенсионеры, инвалиды и многодетные матери. А также родственники тех, кто не в состоянии доехать самостоятельно. На протяжении двух месяцев попытки открыть такие точки выдачи в Макеевке не увенчались успехом. Штабу не удавалось доставить продуктовые наборы в город и работать там согласно своим критериям и стандартам оказания помощи. Однако остается надежда, что эту проблему удастся решить».

Согласно данным Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, макеевчане остро нуждаются в продуктах – 40% опрошенных заявили об этом.

Макеевским семьям с детьми в возрасте до двух лет Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает выдавать специализированные детские наборы на стадионе «Донбасс Арена». Всего с 27 октября 505 деток из Макеевки получили такие наборы.

5 декабря была закончена доставка одиннадцатого гуманитарного рейса. В течение недели грузовики и рефрижераторы доставили 243 тысячи продуктовых и 28 тысяч детских наборов на склад «Донбасс Арены» и на распределительную базу в Мариуполе.

Напоминаем, что Ринат Ахметов поставил задачу своему Штабу максимально помочь мирному населению Донецкой и Луганской областей, которое пострадало в ходе конфликта. Штаб уже доставил более миллиона продуктовых наборов в регион. До конца года всего будет доставлено 2 миллиона наборов с помощью.

Продуктовые наборы предназначены для социально незащищенных категорий горожан (о том, кто может получить продукты от Гуманитарного штаба Ахметова – читайте здесь).