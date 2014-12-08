Дети из Луганской области поедут на лечение в Одессу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской ОГА, в Одессу поедут 112 школьников из Попаснянского, Станично-Луганского и Новоайдарского районов.

Кроме того, 9 детей планируется отправить в центр социальной реабилитации «Ковчег» санатория «Пуща Водица» (Киевская область) и 18 детей - в Центр защиты детей «Наши дети» (Киев).

Из Золотовского и Счастьенского профессиональных лицеев в Винницу планируется отправить 32 студента на обучение с сохранением всех льгот в соответствии с действующим законодательством.

На зимние каникулы в Волынскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Львовскую, Черновицкую области и их областные центры поедут более 200 детей из Кременского, Беловодского, Попаснянского районов и городов: Рубежное, Северодонецк и Лисичанск для ознакомления с историей, культурой, обычаями указанных территорий и для празднования Рождества.