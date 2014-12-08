В харьковском военно-медицинском центре на лечении находятся 464 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник госпиталя Виктор Полищук.

По его словам, из общего количества больных 280 военнослужащих доставлены из зоны проведения АТО.

“На сегодняшний день на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся 464 больных. Из них те, которые прибыли из подразделений, принимающих участие в АТО, - 280. Из них 64 - раненые и травмированные”, - сказал Полищук.

Он отметил, что шестеро военнослужащих - тяжелобольные, в том числе трое - с огнестрельными ранениями, полученными во время боевых действий.

“Больные стабильные, их жизни ничего не угрожает, они прооперированы, все необходимое для их лечения есть”, - подчеркнул Полищук.

По словам Полищука, после объявления перемирия 5 сентября количество пациентов Харьковского военного госпиталя не уменьшились, потому что увеличилось количество больных, а не раненных военнослужащих.

Министр обороны Степан Полторак, который сегодня посетил этот госпиталь, поздравил бойцов с Днем Вооруженных сил Украины и вручил раненым награды и денежные премии.