В Черкасской области горел областной противотуберкулезный диспансер

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Черкасской области, пожар возник в 5.30 на кухне на втором этаже административно-хозяйственного корпуса. Работники учреждения пытались с помощью огнетушителей ликвидировать пожар, однако огонь по вентиляционным шахтам распространился на чердак.

В связи с важностью объекта, в котором лечатся около 400 больных, на место пожара были направлены подразделения Черкасского гарнизона и Института пожарной безопасности - 4 единицы пожарной и специальной техники и 20 спасателей.

В 7.35 пожар был локализован, а через 15 минут - полностью ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал. Эвакуация больных не проводилась. Сейчас диспансер работает в штатном режиме.