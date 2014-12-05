В Кировоградской области открыли 21 мобильный пункт обогрева

В Кировоградской области с четверга, 4 декабря, заработал 21 мобильный пункт обогрева граждан в зимний период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управлении ГСЧС в области, с 4 декабря такие палатки работают в Кировограде и 20 райцентрах области.

В палатках, которые отапливаются чугунной печью, поддерживается комнатная температура. Также мобильные пункты обеспечены всем необходимым, чтобы приготовить горячий чай, к которому гражданам предлагается бутерброд или печенье. При необходимости сюда могут пригласить медиков, которые осмотрят посетителя.

Палатки установлены с соблюдением всех правил противопожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. Личный состав пожарно-спасательной службы области дежурит в пунктах круглосуточно.

Деятельность пунктов будет прекращена после завершения периода низких температур.