Буковина: переселенцы с ВИЧ-инфекцией обеспечены антиретровирусной терапией

По сообщению врача-эпидемиолога Черновицкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Владимира Мочульского, в течение полугода в Центр по вопросам оказания медицинской помощи обратились 9 человек, которые являются переселенцами из зоны проведения антитеррористической операции.

«В настоящее время под диспансерным наблюдением в Центре находятся 8 взрослых человек и один ребенок. Семь человек прибыли на Буковину из Донецкой области, а двое - из Луганской. Все они ранее находились под медицинским наблюдением вследствие инфицирования ВИЧ. Приехав в Черновицкой области, они сразу обратились за помощью. Никому в получении лечения не отказываем. Все временно перемещенные лица с Востока Украины на 100% обеспечены антиретровирусной терапией. При этом ВИЧ-инфицированные буковинцы тоже не испытывают никаких ограничений, поскольку имеем резерв медпрепаратов», - отметил Мочульский.