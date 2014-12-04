Помощь Ахметова будут получать еще больше категорий малоимущих

Об этом в ходе сегодняшнего пресс-брифинга сообщила Римма Филь, координатор Штаба. На следующей неделе начнется регистрация на получение гуманитарной помощи дончан, которым исполнилось 60 лет и старше. По расчетам Штаба, на данный момент таких пенсионеров в городе проживает около 50 тысяч человек. До этого продуктовые наборы получали пенсионеры старше 65 лет.

«Пока мы говорим о Донецке, потому что именно в этом городе проживает максимальное количество пенсионеров. Набор поможет прожить не только им, но и членам их семей. Мы понимаем, насколько сейчас тяжело людям в условиях зимы. Всего в Донецке гуманитарную помощь будут получать более 130 тысяч человек», - комментирует Римма Филь.

Таким образом, со следующей недели в Донецке продуктовые наборы будут выдаваться следующим категориям населения:

· Пенсионеры старше 60 лет

· Люди с I и II группой инвалидности

· Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

· Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет с расчетом – 1 продуктовый набор на 1 члена семьи.

· Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

· Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

· Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

· Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

· Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

· Люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий (если это установлено документально)

· Дети-сироты до 23 лет

***

Напоминаем, что Ринат Ахметов поставил своему Штабу задачу максимально помочь мирному населению Донецкой и Луганской областей. Уже доставлено более миллиона продуктовых наборов «гуманитарными рейсами». До конца года всего Штаб Рината Ахметова доставит 2 миллиона гуманитарных наборов на Донбасс.