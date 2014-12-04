Гуманитарную помощь от Ахметова получат жители еще 4-ёх городов Донбасса

Гуманитарный штаб Рината Ахметова расширяет географию работы и планирует открытие в декабре новых пунктов выдачи гуманитарной помощи. Так, продуктовые наборы от Штаба смогут получать в Горловке, Зуевке и Торезе Донецкой области, а также в Свердловске Луганской области. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщила координатор Гуманитарного штаба Римма Филь.

«Ринат Ахметов поручил Гуманитарному штабу оказать максимальную помощь своим землякам, мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому Штаб расширяет географию помощи. Наши волонтеры уже доставили более миллиона продуктовых наборов для мирных жителей 57 районов и населенных пунктов Донбасса. Сейчас идет работа по поиску помещений в Горловке, Зуевке, Торезе, Свердловске. Также изучаются вопросы безопасности. Надеемся, что скоро жители этих городов, где идут активные боевые действия, где сложная гуманитарная ситуация, смогут получать гуманитарную помощь от Рината Ахметова», – сообщила сегодня в ходе пресс-брифинга Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба.

Согласно данным Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, в перечисленных городах потребность в продуктах питания составляет: в Горловке – 50 %, в Зуевке – 49%, в Свердловске – 30%.

Помощь будет распределяться между людьми, которые относятся к ранее установленным штабом категориям. Планируется, что такую помощь в Горловке смогут получить 20 тысяч человек, в Зуевке, Торезе и Свердловске – еще 11 тысяч человек.

Напомним, что с 1 декабря жителям Макеевки помощь выдается на ледовой арене «Дружба» в Донецке. Согласно данным Карты, 40% горожан отмечают острую потребность в продуктах питания. Также на стадионе «Донбасс Арена» специальные детские наборы продолжают получать макеевские семьи с детьми в возрасте до двух лет.