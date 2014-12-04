Во Львове ночью искали взрывчатку на территории психиатрической больницы

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, 3 декабря в 23.45 правоохранительные органы получили сообщение о том, что неизвестный позвонил по телефону на номер диспетчера Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области и заявил, что территория Львовской областной психиатрической больницы на улице Кульпарковской заминирована. Каких-либо требований аноним не выдвигал.

Из помещений лечебных корпусов осуществлялась эвакуация персонала и пациентов лечебного учреждения.

После обследования, которое продолжалось свыше трех часов, взрывные устройства и взрывоопасные предметы не обнаружены.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о заминировании. Принимаются меры с целью установления личности анонима.