Мобильная женская консультация фонда Ахметова обследовала в Мариуполе около тысячи женщин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 3 декабря, в Международный день инвалидов, в Мариуполе подвели итоги работы Мобильной женской консультации (МЖК) фонда Рината Ахметова. С 15 октября уникальная «клиника на колесах» обследовала более тысячи женщин из числа вынужденных переселенцев, а также женщин с инвалидностью в рамках работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. В 22 случаях были выявлены подозрения на рак грудной железы и гинекологических органов. 60 женщин узнали о доброкачественных образованиях, а 143 – о патологиях, относящихся к предраковым состояниям. Все женщины получили первичные рекомендации и направления в лечебные учреждения согласно профилю выявленных патологий.

Председатель Жовтневого районного общества инвалидов Ольга Партакела рассказала, что в Мобильной женской консультации прошли обследование 224 женщин с инвалидностью, из них 14 передвигаются с помощью колясок. Передвижной комплекс оборудован специальным подъемным устройством, на котором можно подняться женщинам в инвалидных колясках. Благодаря МЖК некоторые женщины с инвалидностью впервые в жизни прошли комплексное обследование.

Главный врач «Городского межрайонного онкологического диспансера г. Мариуполя», заслуженный врач Украины, хирург-онколог Сергей Волошин, подводя итоги работы Мобильной женской консультации, высоко оценил роль Гуманитарного штаба и социальную значимость проекта. «Хочется сказать только спасибо Гуманитарному штабу, его учредителю Ринату Ахметову, директору и команде Национального института рака за проделанную работу», - отмечает главный врач.

Напомним, Мобильная женская консультация от Фонда Рината Ахметова – первый и единственный в Украине передвижной медицинский комплекс, созданный по европейским образцам для обследования репродуктивной системы женщин. Благодаря этому проекту более 5000 женщин, в т.ч. 356 с инвалидностью І-ІІІ групп, смогли бесплатно обследоваться, узнать о состоянии своего здоровья и вовремя начать лечения.

МЖК работала на базе Городского межрегионального онкологического диспансера, женщин обследовали специалисты Национального института рака (Киев), медики мариупольского онкодиспансера, врачи частных клиник. Специализированный 18-метровый автопоезд в Мариуполе посетили около тысячи женщин.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Штаб работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.