За сутки в зоне АТО 5 украинских военнослужащих получили ранение

На протяжении суток в зоне АТО погибли два и получили ранения пять украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За прошлые сутки в результате боевых столкновений мы потеряли двух наших героев, еще пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.