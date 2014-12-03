За сутки в зоне АТО 5 украинских военнослужащих получили ранение
15:41, 03 декабря 2014Новости регионов
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Сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко
Фото: УНИАН
На протяжении суток в зоне АТО погибли два и получили ранения пять украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"За прошлые сутки в результате боевых столкновений мы потеряли двух наших героев, еще пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.
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