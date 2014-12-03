За сутки в зоне АТО 5 украинских военнослужащих получили ранение

15:41, 03 декабря 2014
Новости регионов
1

Сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко

Фото: УНИАН

На протяжении суток в зоне АТО погибли два и получили ранения пять украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За прошлые сутки в результате боевых столкновений мы потеряли двух наших героев, еще пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter