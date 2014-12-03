В Киеве увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

Так, в период с 24 по 30 ноября гриппом и ОРВИ в Киеве заболели 17 тыс. 105 человек, из них 11 тыс. 31 (64,5%) - дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тыс. населения составил 60,8, что ниже эпидемического порога (107,2) данной недели на 43,3%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 5,2% за счет заболеваемости среди детского населения. В целом ситуация с заболеваемостью в городе соответствует среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

В течение отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 52,1%. За это время госпитализированы 42 человека, из них 39 (90,7%) - дети до 17 лет. Летальных случаев среди больных гриппом не зарегистрировано.

Как отмечают в СЭС, анализ хода эпидемий гриппа свидетельствует, что с каждым годом среди больных гриппом и ОРВИ увеличивается количество детей школьного возраста. Чаще всего эпидемии начинаются вспышками заболеваний среди школьников, так как они отличаются высокой эпидемиологической активностью и высоким риском развития осложнений.

Таким образом, одним из ранних и достоверных признаков начала эпидемии является прирост заболеваемости этой возрастной группы более чем на 20%.

Также сообщается, что в Киеве с начала эпидемического сезона против гриппа и ОРВИ привито 2,664 тыс. человек, из них детей до 17 лет - 371 человек (13,9% от общего количества привитых).

Департаментом здравоохранения утвержден перечень учреждений здравоохранения для проведения прививок против гриппа - это 11 амбулаторно-поликлинических учреждений в 9 районах столицы, где жители города могут сделать прививку только с учетом стоимости вакцины.