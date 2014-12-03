Полтавщина: на мобильных пункта обогрева будут работать медики

В Полтавской области открыты 92 мобильных пункта обогрева, которые помогают гражданам не замерзнуть в зимнее время.

Об этом УНИАН сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Роман Кириленко.

По его словам, в связи со значительным понижением температуры воздуха, с целью предотвращения случаев переохлаждения и предоставления помощи людям, в первую очередь малозащищенным слоям населения, в населенных пунктах области 2 декабря установлены мобильные пункты обогрева, которые расположены в местах массового пребывания людей.

Мобильные пункты обогрева, в которых граждане могут согреться, выпить горячего чая, действуют вблизи автовокзалов и железнодорожных вокзалов Полтавы, Кременчуга, Комсомольска, Лубен и Миргорода. Также пункты открыты в больницах и помещениях соцзащиты населения городов и сел области.

По словам Кириленко, вместе со спасателями на мобильных пунктах обогрева будут работать представители служб социальной защиты населения и медицинские работники, которые, в случае необходимости, смогут оказать пострадавшим первую помощь.