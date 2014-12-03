За прошлые сутки в зоне АТО ранены пять мирных жителей

За прошлые сутки в зоне АТО ранены пять гражданских лиц.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Антитеррористической операции.

Как говорится в сообщении, за сутки было зафиксировано 39 случаев открытия огня со стороны террористов. Бандиты вели огонь из артиллерии, минометов и установок «Град».

Попытки атаковать позиции украинских войск были зафиксированы вблизи населенных пунктов: Майорск, Верхнеольховая, Станично-Луганское, Счастье, Макарово, Авдеевка, Тоненькое, Пески, Опытное, аэропорт Донецка, Тарамчук, Березово, Славное, Чернухино, Шумы, Никишино, Редкодуб, Дебальцево, Богдановка.

На Мариупольском направлении обстрелов не зафиксировано.

По информации Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, в районе Донецкого аэропорта ночь прошла без обстрелов.

Артиллерия сил АТО нанесла 19 огневых ударов для подавления огневых позиций боевиков. Украинские войска открывают огонь в ответ, лишь в случае отсутствия в районе поражения мирного населения.