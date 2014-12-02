Педиатрия и онкогематология «Охматдета» остались без тепла
21:40, 02 декабря 2014Новости регионов
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В результате аварии теплосети на проспекте Победы в Киеве остались без отопления два корпуса Национальной детской специализированной больницы «Охматдет»: педиатрическое отделение и центр онкогематологии и трансплантации костного мозга. Всего там находится 130 детей
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в больницу выехали и.о. министра Василий Лазоришинец и председатель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.
В ходе совещания по вопросам урегулирования ситуации было принято решение об эвакуации детей в другие помещения.
"60 детей из корпуса эндокринологии переведены в другие корпуса, а корпус онкогематологии - это стерильная зона, детей оттуда выводить нельзя, поэтому там подключили обогреватели, генераторы. Пока температура не упала", - говорится в сообщении.
Восстановление теплотрассы ожидается до утра среды.
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