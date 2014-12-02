Жители Макеевки получили первую тысячу продуктовых наборов от Штаба Ахметова

1094 продовольственных набора были розданы макеевчанам в первый день работы новой точки. Получить помощь здесь можно ежедневно по будням с 10.00 до 15.00, согласно критериям и стандартам работы Штаба.

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С самого утра возле «Дружбы» собралась большая очередь. На ледовую арену приехали пенсионеры, инвалиды и многодетные матери. А также родственники тех, кто не в состоянии доехать самостоятельно. На протяжении двух месяцев попытки открыть такую точку выдачи в Макеевке не увенчались успехом. Штабу не удавалось доставить продуктовые наборы в город и работать там согласно своим критериям и стандартам оказания помощи. В то же время, согласно данным Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, макеевчане остро нуждаются в продуктах – 40% опрошенных заявили об этом.

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Продуктовые наборы предназначены для социально незащищенных категорий горожан (о том, кто может получить продукты от Гуманитарного штаба Ахметова – читайте здесь). Макеевским семьям с детьми в возрасте до двух лет продолжают выдавать специализированные детские наборы на стадионе «Донбасс Арена».

27 ноября была начата доставка одиннадцатого гуманитарного рейса. В течение недели грузовики и рефрижераторы доставят 243 тысячи продуктовых и 28 тысяч детских наборов на склад «Донбасс Арены» и на распределительную базу в Мариуполе.

Напоминаем, что Ринат Ахметов поставил задачу своему Штабу максимально помочь мирному населению Донецкой и Луганской областей, которые пострадали в ходе конфликта. Штаб уже доставил более миллиона продуктовых наборов в регион. До конца года всего будет доставлено 2 миллиона наборов с помощью.