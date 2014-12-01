Во Львовской области - случай заболевания на тропическую малярию

Во Львовскую областную инфекционную больницу 27 ноября поступил на стационарное лечение 42-летний мужчина с диагнозом «тропическая малярия».

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе департамента здравоохранения Львовской ОГА, на протяжении года больной находился в Буркина-Фасо (Западная Африка). Поступил с жалобами на повышение температуры тела, озноб, пожелтение кожи. При исследовании образцов крови у него был обнаружен возбудитель тропической малярии. Состояние больного средней тяжести. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно протоколам предоставления медицинской помощи.

«С начала 2014 года во Львовской области это 4-й завезенный случай заболевания. Среди заболевших: 26-летняя волонтер из Замбии, геолог из города Червонограда, который работал в Гвинее, и 21-летний гражданин Нигерии», - сообщила главный эпидемиолог департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталия Тимко.

Справка УНИАН. Малярия – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется острым, а иногда затяжным течением, периодическими повышениями температуры тела, увеличением печени, селезенки. Возбудителями малярии являются четыре вида плазмодиев.