Ещё 28 тысяч детских наборов доставит штаб Ахметова на Донбасс

28 тысяч детских наборов доставят до 3 декабря на логистический склад в Мариуполь. Об этом УНИАН сообщил Владислав Денисенко, представитель Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В период с 28 ноября по 3 декабря рейс, состоящий из 24 автомобилей, доставит детские продукты и товары. 16 рефрижераторов перевозят детское питание, выдерживая необходимый температурный режим.

В состав набора входят детские каши, овощные и фруктовые пюре, смеси, подгузники.

Детские наборы получают родители малышей до 2 лет. По подсчетам Гуманитарного штаба, таких детей в регионе около 40 тысяч, и все они нуждаются в специальном питании и средствах гигиены. В Донецке наборы выдаются на «Донбасс Арене» как жителям города, так и жителям Макеевки. В декабре помощь для детей начнут получать переселенцы в городах компактного проживания, а также семьи в других городах, находящихся в зоне АТО.

Напоминаем, что по личной инициативе Рината Ахметова, в октябре стартовал проект «Поможем детям». Инициатива реализуется в партнерстве с ФК «Шахтер». На Донбасс «гуманитарными рейсами» уже доставлено более 40 тысяч детских наборов.

Справка:

Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Штаб работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почты helpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.