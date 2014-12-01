В Полтавской области три человека погибли в результате пищевого отравления.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в с. Ковалевка Кременчугского района днем 29 ноября в частном жилом доме местные жители обнаружили трое погибших людей. Предварительная причина гибели – пищевое отравление.

Правоохранительными органами проводится расследование.