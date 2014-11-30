Инвалидам Донецка продуктовые наборы от Ахметова приносят по месту жительства

В течение двух месяцев волонтеры Гуманитарного штаба Рината Ахметова доставляют продуктовые наборы и аптечки пенсионерам и инвалидам по месту жительства.

Продукты и лекарства адресно получают пенсионеры старше 65 лет, инвалиды, которые не могут самостоятельно передвигаться, одинокие люди.

Пять дней в неделю для раздачи наборов и аптечек выезжают три мобильные группы волонтеров. За день одна такая группа успевает раздать до 100 продуктовых наборов и аптечек. Волонтеры Штаба Рината Ахметова стараются охватить максимальное количество адресов, в том числе, наиболее «горячие точки» города, такие как Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы. За два месяца работы волонтеры доставили около 2 тысяч наборов тем, кто не может самостоятельно получить их в центрах выдачи.

По словам координатора групп Мобильных волонтеров Анжелы Сурмавы, у большинства этих людей уже практически нет продуктов, они по-настоящему голодают. «Совсем недавно волонтеры привезли продуктовые наборы пожилой семейной паре. Бабушка полностью парализована, за ней ухаживает муж, который сам с трудом передвигается. Из дому не выходит совсем, чтобы не бросать жену. Я не знаю, что бы они ели, если бы волонтеры не завезли продукты», - рассказывает Анжела.

Пенсии и социальные выплаты в городе не выплачиваются более 4 месяцев. Люди не могут покупать не только продукты питания, но и необходимые лекарства и средства гигиены. Некоторые пенсионеры просят вместо консервов привезти им кусок мыла.

По словам волонтеров, в среднем один визит занимает 10-15 минут. Они в телефонном режиме связываются с каждым заявителем, предоставляют информацию о точках выдачи, и возможности получателей или их родственников и соседей забрать наборы, при наличии соответствующих документов.

Заявки о необходимости адресной доставки продуктовых наборов и аптечек можно оставлять по телефону горячей линии 0800 509 001.

Другие социально незащищенные категории жителей города продолжают получать продуктовые наборы от Гуманитарного штаба Рината Ахметова в центрах выдачи помощи, а семьи с детьми до двух лет из Донецка и Макеевки – специализированные детские наборы на «Донбасс Арене». Так, Штаб роздал уже более 700 продуктовых и около 30 тысяч детских наборов в Донецке.

Напомним, что Ринат Ахметов поставил своему Гуманитарному штабу задачу максимально помочь мирному населению Донецкой и Луганской областей. Уже доставлено более миллиона продуктовых наборов «гуманитарными рейсами». До конца года всего Штаб Рината Ахметова доставит 2 миллиона гуманитарных наборов на Донбасс.