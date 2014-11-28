Штаб Ахметова открывает пункт выдачи продуктовых наборов для жителей Макеевки

1 декабря, Гуманитарный штаб Рината Ахметова открывает пункт выдачи продуктовых наборов для жителей Макеевки. Он расположен по адресу г. Донецк, проспект Ильича, 93-А, в помещении ледовой арены «Дружба». Время работы пункта с 10.00 до 15.00. Для получения помощи при себе необходимо иметь документы, подтверждающие категорию.

Продуктовые наборы выдаются ежемесячно, только следующим категориям населения:

· Пенсионеры старше 65 лет

· Люди с I и II группой инвалидности

· Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

· Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет с расчетом - 1 продуктовый набор на 1 члена семьи.

· Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

· Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

· Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

· Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

· Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

· Люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий (если это установлено документально)

· Дети-сироты до 23 лет

Макеевские семьи с детьми в возрасте до двух лет по-прежнему получают детские наборы на стадионе «Донбасс Арена» ежедневно с 10 до 15, кроме субботы-воскресенья.

Напомним, что Ринат Ахметов поставил своему Штабу задачу максимально помочь мирному населению Донецкой и Луганской областей. Уже доставлено более миллиона продуктовых наборов «гуманитарными рейсами». До конца года всего Штаб Рината Ахметова доставит 2 миллиона гуманитарных наборов на Донбасс.