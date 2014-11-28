Штаб Ахметова открывает пункт выдачи продуктовых наборов для жителей Макеевки

16:08, 28 ноября 2014
Новости регионов
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Фото: Гуманитарный штаб «Поможем»

1 декабря, Гуманитарный штаб Рината Ахметова открывает пункт выдачи продуктовых наборов для жителей Макеевки. Он расположен по адресу г. Донецк, проспект Ильича, 93-А, в помещении ледовой арены «Дружба». Время работы пункта с 10.00 до 15.00. Для получения помощи при себе необходимо иметь документы, подтверждающие категорию. 

Продуктовые наборы выдаются ежемесячно, только следующим категориям населения:

·  Пенсионеры старше 65 лет 

·  Люди с I и II группой инвалидности

·  Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

·  Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет). Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет – помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет с расчетом  - 1 продуктовый набор на 1 члена семьи.

·  Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

·  Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

·  Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

·  Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

·  Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

·  Люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий (если это установлено документально)

·  Дети-сироты до 23 лет 

Макеевские семьи с детьми в возрасте до двух лет по-прежнему получают детские наборы на стадионе «Донбасс Арена» ежедневно с 10 до 15, кроме субботы-воскресенья.

Напомним, что Ринат Ахметов поставил своему Штабу задачу максимально помочь мирному населению Донецкой и Луганской областей. Уже доставлено более миллиона продуктовых наборов «гуманитарными рейсами». До конца года всего Штаб Рината Ахметова доставит 2 миллиона гуманитарных наборов на Донбасс.

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