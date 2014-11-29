Гуманитарный штаб помогает выжить тяжелобольным жителям Макеевки

У пожилой мамы болезнь Паркинсона. Дочери-студентке присвоена III группа инвалидности, у нее редкое гемолитическое заболевание с патологией эритроцитов, которое сопровождается анемией, желтухой и увеличением размеров селезенки (болезнь Минковского–Шоффара).

– Мама лежачая, у нее постоянный тремор, руки-ноги выкручивает, – рассказывает Людмила. – А ребенок все время нуждается в гепатопротекторах.

В прежние годы Людмила как-то справлялась сама. На общие доходы – зарплату Людмилы, пенсию (1100 гривен) и пособие по инвалидности (900 гривен) – закупали лекарства. Часть медикаментов бесплатно выдавало государство. Но человеческие возможности небезграничны, особенно в ситуации сегодняшней гуманитарной катастрофы на Донбассе. Наступил момент, когда Людмиле пришлось просить о помощи добрых людей. К сожалению, в результате боевых действий Сысоевы лишились даже тех скудных средств, которые получали раньше.

– 5 июля мы забрали пенсию и выплату по инвалидности – можно сказать, нам повезло, – вспоминает жительница Макеевки. – Но это все. То есть, прошло уже почти пять месяцев, как мои родные остались без какой-либо финансовой поддержки. Сама я до 30 сентября работала на обувной фабрике «Аспект», но нас попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. К тому же, предприятие очень сильно нам задолжало.

По словам Людмилы, люди в зоне АТО сегодня существуют в немыслимых условиях. Тем не менее, они стараются помогать друг другу: летом в своем доме Людмила разместила пятерых беженцев – жителей поселка «Октябрьский», что рядом с донецким аэропортом, где и сейчас продолжаются ожесточенные бои. В появлении дома невольных помощников было и свое преимущество – все-таки не одной тянуть хозяйство. Но это не снимало проблему отсутствия лекарств.

– Препарат, который ежедневно необходим маме, относится к исключительной категории и продается лишь в одной аптеке Донецка – но и там его сейчас не достать, – говорит Людмила. – А мама без него просто не может – он снимает «паркинсонизм», то есть, насильственное автоматическое движение из-за непроизвольного сокращения мышц. Какой-то запас у меня был, но не на долгий период. И тут между соседями пошел слух: все рассказывали о благотворительной организации, в которую можно обратиться за помощью.

Выяснилось, что речь идет о Гуманитарном штабе Рината Ахметова. Женщина дозвонилась на горячую линию и подала заявку. Потом по электронной почте переслала медицинские справки и заключения. Прошло около месяца, дело рассмотрела медкомиссия, после чего было принято решение оказать семье помощь – Сысоевы получили препараты на сумму около 2430 гривен. И не только: семье доставили также подгузники и пеленки, в которых остро нуждалась пожилая лежачая больная.

– Я от всего сердца благодарна штабу! – признается Людмила. – Очень удобно, что курьер привез все это буквально нам на порог – объемный пакет, я не знаю, как тащила бы его домой.

Макеевка сейчас находится в стороне о зоны ведения боевых действий, но каждую ночь в город доносится гул разрывов. Поэтому в подвале, где Сысоевы пряталась летом, на всякий случай остаются стулья, матрацы, продукты, вода.

Семья перед выбором: чтобы получать пенсию и пособия, придется бросать жилье и перебираться в безопасные регионы. Но как выехать с лежачей больной да еще зимой? Кто захочет принять двух инвалидов?

Женщина говорит, что не представляет, чего ждать и как жить дальше. По словам Людмилы, окружающие ее люди также на грани отчаяния. Старики, инвалиды, матери-одиночки предоставлены самим себе. Если надежда и остается, то только на Гуманитарный штаб.

Инна Демченко