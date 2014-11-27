В медучреждениях Черкасской области пролечились 212 раненых военнослужащих

В медицинских учреждениях Черкасской области пролечились 212 военнослужащих, получивших ранения или травмированных во время проведения АТО на востоке Украины.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Департамента здравоохранения Черкасской ОГА, по состоянию на 26 ноября в учреждениях здравоохранения области зарегистрированы 237 обращений военнослужащих за медицинской помощью, в том числе 212 - от военнослужащих, которые принимали участие в АТО.

В условиях стационара лечение получили 208 человек, из которых 32 - находятся в восстановительном периоде после ранения и 49 человек продолжают лечение.

Все участники АТО, которые получили ранения или были травмированы, получают специализированную медицинскую помощь в госпиталях. В случае необходимости при обращении за медпомощью и потребности в медицинской реабилитации, раненые бойцы направляются на лечение в медицинские учреждения области по месту жительства.

Кроме того, в условиях Центра реабилитации участников антитеррористической операции, который функционирует на базе Черкасского областного госпиталя для инвалидов войны, уже получили медицинскую реабилитацию 42 бойца - участника антитеррористической операции и 15 - продолжают лечение и реабилитацию.

Как отмечают в Департаменте здравоохранения ОГА, всем военным медицинская помощь оказывается своевременно и бесплатно в соответствии с отраслевыми стандартами.