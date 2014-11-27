В Одесской области планируется создание единого склада медикаментов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор департамента экономического развития и торговли Одесской областной государственной администрации Олег Муратов.

По его словам, создание склада намечено для централизации закупок медицинских препаратов для медучреждений региона.

«По медикаментам мы начали процедуру централизации. Это достаточно сложная процедура. Ею в Украине никто всерьез не занимался, и мы планируем, что где-то к концу января 2015 года выйдем на финиш. Будут минимизированы расходы по закупке медпрепаратов, в частности, за счет того, что на базе областной больницы, которая находится в Одессе, будет создан единый склад медикаментов», - рассказал Муратов.

Он пояснил, что, если раньше медикаменты развозились по больницам в районы области, «по некоторым домам-интернатам», то в дальнейшем они будут поставляться на единый склад, а уже «сами больницы будут по мере необходимости забирать их отсюда».