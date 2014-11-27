В Черниговском военном госпитале пролечились 570 раненых из зоны АТО

Об этом сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

По словам руководителя военного госпиталя, полковника медицинской службы Александра Слесаренко, раненные военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами и вещами.

«За весь период проведения антитеррористической операции на востоке Украины, лечение в госпитале прошли более 570 военнослужащих. Часть из них уже вернулись в свои подразделения, другие проходят курсы реабилитации. Сегодня в лечебном заведении находятся еще 47 бойцов», - отметил он.

Начальник госпиталя отметил, что коллективу военных медиков удалось сохранить всю диагностическую и лечебную мощность: есть компьютерный томограф, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование. Также в госпитале введены новые операционные. Все они оснащены современным оборудованием: аппаратами для искусственной вентиляции легких, анестезиологическое приборами, специальными лампами и новыми операционными столами.