В Украине появится музей вещей, которые хирурги извлекли из пациентов (видео)
21:51, 05 июня 2018Новости регионов
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Вскоре появится музей вещей, которые хирурги извлекли из живых пациентов.
В Ривне откроют музей вещей, которые хирурги извлекли из пациентов
В Ривне готовится открыть свои двери необычный музей различных объектов, которые хирурги извлекли из живых пациентов.
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Свои двери для посетителей музей откроет через несколько недель. Среди экспонатов, например, хирургическая лопатка и труба авто.
Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове хирург после операции оставил в брюшной полости пациентки дренажную трубку. Максимальная санкция статьи за это предусматривает до двух лет лишения свободы.
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