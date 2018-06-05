В Украине появится музей вещей, которые хирурги извлекли из пациентов (видео)

21:51, 05 июня 2018
Новости регионов
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Свои двери для посетителей музей откроет через несколько недель. Среди экспонатов, например, хирургическая лопатка и труба авто.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове хирург после операции оставил в брюшной полости пациентки дренажную трубку. Максимальная санкция статьи за это предусматривает до двух лет лишения свободы.

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Теги: #музей#хирургия