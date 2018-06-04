В Одесской области зафиксирована вспышка кори в части Нацгвардии

На сегодняшний день в больнице остаются 18 военнослужащих НГУ.

В Ананьевском районе Одесской области в одной из частей Национальной гвардии зафиксирована заболевания корью.

Как сообщает Ананьевская райгосадминистарция, об это сегодня на совещании в РГА информировал главный врач коммунального учреждения «Ананьевская центральная районная больница» Анатолий Койчев.

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Речь, в частности, о факте массового заболевания корью военнослужащих части Национальной гвардии, которая дислоцируется в селе Жеребковое.

По его информации, часть военнослужащих уже выписаны. В то же время, в минувшую субботу были доставлены двое военнослужащих с подозрением на заболевание корью.

«Около 16 человек готовятся к выписке», - сообщили в РГА.

Отмечается, что предпринимаются меры по предотвращению распространения заболевания.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье в селе Черная Тиса зарегистрирована вспышка кори.