На Житомирщине при загадочных обстоятельствах в одной квартире умерли двое подростков

2 июня на Житомирщине в квартире обнаружили тела двух подростков. Начато уголовное производство.

Утром 2 июня жительница с. Высокая Печь Житомирской области, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни.

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Входные двери были закрыты изнутри, поэтому пришлось сломать замок, передает отдел коммуникации полиции области.

На месте происшествия правоохранители следов постороннего проникновения в квартиру не обнаружили. По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств.

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