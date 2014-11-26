В Виннице в результате пожара в реабилитационном центре погиб пациент, еще трое - пострадали

В Виннице в результате пожара в реабилитационном центре для нарко- и алкозависимых лиц один пациент погиб, еще трое пострадали и были госпитализированы в другую больницу.

Как уточнили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, помещения реабилитационного центра для нарко- и алкозависимых людей были арендованы в трехэтажном жилом доме.

После поступления в дежурную часть милиции сообщения о пожаре в здании по ул. Лермонтова, на место происшествия выехала оперативная группа работников милиции.

Как выяснилось, во время возникновения пожара в помещении находилось 16 человек. В результате пожара один человек погиб, трое мужчин, которые выпрыгнули из окон, чтобы спастись от огня, получили многочисленные травмы.

По предварительному заключению, причиной возгорания помещения стало короткое замыкание электропроводки.

Следственным отделом Винницкого горотдела милиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжелые последствия). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области сообщало, что утром в результате пожара в этом жилом доме один человек погиб, еще 9 – госпитализированы.

Сейчас количество пострадавших и подробности происшествия уточняются, а милиция проводит расследование по возбужденному уголовному производству.