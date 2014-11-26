Винница получила медпрепараты для бойцов АТО от городов-побратимов

Винница получила медицинские препараты от американского города-побратима Бирмингем и гуманитарную помощь от польского города-побратима Кельце для бойцов, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, в сентябре Винницкий городской совет направил городам-партнерам и побратимам письма с просьбой оказать посильную помощь для винницких военных, раненых и пострадавших в зоне АТО. Фактически сразу же на письмо отозвался американский город-побратим Винницы Бирмингем, расположенный в штате Алабама, который собрал и отправил в Винницу груз с помощью.

Первая партия гуманитарной помощи поступила курьерской почтой 25 ноября по адресу городского совета. В семи коробках из города-побратима прибыли индивидуальные аптечки для скорой помощи, кровоостанавливающие салфетки, повязки для ран, жаропонижающие и обезболивающие препараты. Когда открыли одну из упаковок с повязками для ран, обнаружили, что на каждой обертке средства маркером написано индивидуальное пожелание для военного на английском языке: «Я молюсь за твою безопасность», «Скорейшего выздоровления», «Пусть ангелы хранят тебя».

«Я считаю, что кровоостанавливающие средства и аптечки скорой помощи сейчас больше всего нужны на передовой, потому что там получают ранения наши военные. Поэтому им они необходимы в первую очередь. Как говорят, друзья познаются в беде, и мне очень приятно, что у нас есть такие друзья и такие партнеры», - сказал заместитель Винницкого городского головы Андрей Рева.

Весь груз будет взят на учет и распределен в зависимости от количества личного состава и потребностей воинских частей. Но прежде чем отправлять лекарства бойцам, врачи определятся с препаратами (будут переведены вкладыши о применении - УНИАН), предназначение которых пока неизвестно.

Также на просьбу откликнулся и польский город-побратим Кельце, который собрал помощь на 100 тыс. злотых. В настоящее время решаются организационные вопросы.