На Закарпатье исчезли уникальные соляные шахты, где лечили астму (видео)

В строительство новой шахты готово вложить деньги в частное предприятие, но это только планы.

Бронхиальная астма - болезнь, которую можно вылечить только в детстве до десяти лет. Потом она становится хронической, и без постоянных таблеток и ингалятора человек уже не может жить. Уникальный метод лечения этой страшной болезни на Закарпатье, где издавна были особые соляные гроты.

За спасением почти полвека люди едут в государственную аллергологическую больницу в Солотвино, где действовал уникальный метод, который творил чудеса с больными астмой. Люди, которым везло пролечиться, твердили, что родились второй раз и пересказывали историю исцеления другим, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Почти 100% избавление от недугов и возможность нормальной полноценной жизни просто украли у детей. Речь идет об особом отделении, которое существовало до 2010 года, и пряталось глубоко под землей.

Солотвино - украинское селение на границе с Румынией. Это место некогда славилось своими соляными шахтами. Именно здесь знают секрет лечения таких страшных болезней, как астма, обструктивный, хронический бронхит и аллергии различного типа. "С 1976 года было открыто подземное отделение для лечения больных методом спелеотерапии на 260 коек", - сообщил Андрей Майор, главный врач ГУ "Украинская аллергологическая больница МОЗ Украины".

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Пациенты не принимали таблеток и не проходили процедур. Они просто ночевали в соляной шахте. Им надо было только дышать, а дальше - дело природы.

"Вечером в 19 спустили и на завтрак в 7 поднимают. Около 10 часов человек находится там. Спустились в шахты. Переодеваемся. Одеваем все шахтное - не должень быть в том, в чем ходил на улице. Насколько все стерильно", - рассказал пациент Александр Кошарный.

Астму киевлянин Александр получил после ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Чудодейственную силу соляных шахт он испытал на себе. В отделении на глубине более 500 метров - все, как в обычной больнице: кровати, туалеты, умывальники. Постель и пижамы выдавали, а еще пациенты имели фонарики и каски. На случай аварии - были специальные приборы для дыхания.

Солотвинские рудники - это 97% чистого хлора натрия, то есть обычной поваренной соли, что означает 97% стерильности. Насыщенный ионами воздух, буквально истребляет все микробы и аллергены. Специфическое подземное давление легко насыщает таким воздухом легкие. Этому помогает и стабильная температура до +22 градусов - самая комфортная для человека. А еще почти полное отсутствие элетромагнитного излучения и особый радиационный фон. Такие условия - рай для людей с астмой и аллергиями. Это называлось спелеотерапией.

Сейчас шахта не работает, соляные комнаты тоже закрыты. Возможности все восстановить нет. Причины - банальны. Из-за преступной бесхозяйственности подземного отделения Закарпатской областной аллергологической больницы больше не существует. Шахту, которая пережила распад империй, революции и войны, просто затопило. Остановка насосов уничтожила чудодейственное лечение.

Шахта - самая старая в этом регионе, была построена еще в 1878 году во времена Австро-Венгрии. Проработала более 130 лет и окончательно была закрыта в 2010-м уже во времена независимой Украины. "Девятая шахта провалилась чуть раньше восьми из-за того, что неконтролируемо поступала вода, затопившая все добычи. Этот регион невозможно восстановить", - заявил глава пгт Солотвино Юрий Ухаль.

В строительство здесь новой шахты готово вложить деньги в частное предприятие. Стоимость проекта - от 30 до 50 миллионов долларов. Но будет цена лечения доступной для всех? Кстати, сын поселкового головы Солотвина избавился от астмы именно благодаря соляной терапии.

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По словам Ухаля, проект будет экономным, ведь строительство будет на небольшой глубине. Сейчас есть конкретные наработки в строительстве новой шахты.

Однако это только планы и неизвестно насколько отдаленные. Чтобы спелеометод не умер окончательно, пациентов лечат в соляных комнатах, однако эффект далек от подземного. Чтобы достичь результата, в больнице надо пробыть минимум три недели. Дышать здесь надо только носом. Это очень трудно, потому что постоянно после этого хочется кашлять. Соль распыляют специальным прибором. В шахтах такого не было - дышалось легче.

Но и это лечение не вечно. Максимум 10 лет - на столько в больнице хватит запасов соли, которую используют в камерах искусственного микроклимата. Соляные шахты, где тоже лечат, есть на Донетчине в Бахмуте, где добывают известную "Артемовскую соль".

Однако это отделение частное, температура слишком некомфортная - около 14-ти градусов. Беда в том, что вылечиться от астмы можно только в детстве. Количество больных, по прогнозам ВОЗ, будет неуклонно расти.