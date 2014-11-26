Жители Авдеевки получили инсулин от Гуманитарного штаба Ахметова

Сотни тысяч жителей Донбасса ежедневно борются за свою жизнь. Но есть те, кому такая борьба даётся особенно непросто. Это люди, нуждающиеся в специализированных лекарствах. В том числе, больные сахарным диабетом. При сложных формах такого заболевания люди не могут прожить без инсулина и трех дней.

Ранее больные получали инсулин бесплатно по государственной программе. Но сейчас во всей Донецкой области достать ампулы с лекарством даже за деньги практически невозможно. Это ставит под угрозу жизни тысяч людей, страдающих инсулинозависимым диабетом.

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«Я – инвалид второй группы, страдаю тяжелой формой сахарного диабета. Раньше инсулин получала в больнице, но последние 4 месяца его очень сложно достать. Приходилось просить знакомых приобрети для меня лекарства. Последний раз инсулин мне передавали из Одессы, - рассказывает пенсионер АКХЗ Любовь Сагирова. – Без препаратов я могу прожить только три дня. Поэтому для меня очень важна такая помощь!»

Напоминаем, что в начале ноября по решению Рината Ахметова все проекты в сфере медицины, которые Штаб реализовывал ранее, были объединены в программу «Поможем. Здоровье». Это выдача аптечек, обеспечение инсулином и кардиопрепаратами, адресная помощь медикаментами по запросу на горячую линию. Согласно Гуманитарной картеситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, именно потребность в медицинских препаратах является наиболее острой на данный момент — 49% людей отмечают нехватку медикаментов. Причем самая большая потребность в лекарствах для сердца, от давления и в инсулине.