В роддоме Одесской области по неизвестным причинам умерла новорожденная девочка

16:02, 01 июня 2018
Новости регионов
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Ребенок умер в роддоме / фото live-connection.ru

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, девочка, которой было пять суток, умерла сегодня в роддоме города Белгород-Днестровский. О смерти младенца в полицию сообщили работники роддома.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белгород-Днестровского отдела полиции.

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"Установлено, что около 7 утра 18-летняя мать проснулась и обнаружила свою дочь без признаков жизни", - сообщили в главке. При поверхностном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено. Тело направлено на экспертизу, по результатам которой будет установлена причина смерти.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в феврале на Сумщине в роддоме умер младенец после того, как ему вкололи вакцину против туберкулеза. 

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Теги: #смерть#Одесская область#младенец#роддом