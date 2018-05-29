В Белой Церкви распылили газ в общежитии колледжа, есть пострадавшие

Между студентами возникла ссора, во время которой был использован газовый баллончик.

В Киевской области четверо несовершеннолетних госпитализированы из-за распыления газа в общежитии колледжа.

Как сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook, на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города Белая Церковь слышен запах газа.

Читайте такжеМассовое отравление в школе Харькова: госпитализированы 15 учеников

Приехавшие на место вызова следственно-оперативная группа, спасатели, оперативная служба газа выяснили, что это не утечка природного газа. Как выяснили правоохранители, студенты одного из местных колледжей в общежитии затеяли ссору, и «во время разборок кто-то из ребят использовал газовый баллончик». «Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надішались перечного газа и были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь», - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, кто и где взял газовый баллончик, опрашиваются свидетели.

Эвакуация жителей общежития из-за инцидента не проводилась.

Как сообщал УНИАН, 22 мая из школы №3 в Харькове в больницу с жалобами на плохое самочувствие было госпитализировано 35 детей. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). К вечеру всех пострадавших выписали. Специалисты не обнаружили в помещении школы никаких ядовитых веществ и газов.