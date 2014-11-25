Боевики используют детей-инвалидов из Ровенек и Краснодона как «живой щит»

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор департамента прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса.

«На сегодняшний день остаются в интернатах дети-инвалиды - в Ровеньках и Краснодоне, которых, к сожалению, не смогли вывезти своевременно, поскольку была четкая позиция так называемых представите лей «ЛНР» в том, чтобы ни при каких условиях эти дети не будут вывезены», - сказал он.

Представитель Минсоцполитики заметил, что «был подготовлен маршрут, были подготовлены специальные учреждения для детей с большими недостатками, которые просто так с воспитателями не могли выехать, был прописан маршрут обеспечения медицинскими мерами скорой помощи... Но им не дали выехать».

«До сих пор дети являются живым щитом для людей, которые не понимают, что есть угроза непосредственно детству», - подчеркнул он.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, в целом в детских заведениях в зоне АТО в Донецкой и Луганской областях остаются 155 детей-сирот и детей-инвалидов.