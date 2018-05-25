Под Киевом выбросили на обочину зараженную чумой мертвую свинью

Принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Госпотребслужба зафиксировала случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Киевской области.

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В траншее на обочине дороги микрорайона Полек города Обухова Киевской области нашли труп домашней свиньи. Диагноз "африканская чума свиней" подтвердили лабораторные исследования, сообщает Госпотребслужба.

С целью ликвидации вспышки АЧС провели заседание комиссии при Обуховском городском совете и утвердили планы по ликвидации африканской чумы.

Как сообщал УНИАН, очередные вспышки АЧС в апреле были зафиксированы в Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской областях.