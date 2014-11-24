Медучреждения Луганска и Донецка получат новые юридические адреса

Медицинские учреждения Луганска и Донецка получат новые юридические адреса на территориях, подконтрольных украинской власти.

Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец во время прямого эфира на одном из телеканалов, сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Он проинформировал, что речь не идет о физическом переносе медицинских учреждений, поскольку вывезти дорогое оборудование террористы не позволят. Кроме того, это поставит под угрозу жизнь и безопасность врачей. Вместе с тем, в прифронтовой зоне уже идет работа по трудоустройству перемещенных врачей.

«По моему мнению, невозможно эвакуировать больницу, так как сепаратисты не дадут вывезти ни одного заведения и, в первую очередь, дорогостоящее оборудование. Но есть другой путь. Мы меняем юридический адрес этих учреждений, и те сотрудники, которые там работали, имеют право переехать и начать работать на украинских территориях. Примером может быть институт неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, сегодня он зарегистрирован в Институте Шалимова», - отметил Лазоришинец.

Также он сообщил о переводе медицинских вузов из зоны АТО. В частности, Луганский медицинский университет начинает работать в городе Рубежное, а Донецкий медицинский университет переведен в Красный Лиман.