Финал Лиги чемпионов в Киеве: больницы будут работать в режиме повышенной готовности
В течение 24-26 мая бригады экстренной медицинской помощи и киевские больницы будут работать круглосуточно в режиме повышенной готовности.
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В приемных отделениях будут дежурить квалифицированные медики, владеющие иностранными языками, передает пресс-служба Минздрава.
Всего в круглосуточном режиме будет дежурить 181 бригада днем и 130 ночью. Непосредственно мероприятие будет обслуживать 30 бригад. Они будут дежурить также в аэропортах и железнодорожном вокзале.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин состоится 26 мая в 21:45 на НСК «Олимпийский». В финал вышли ФК «Реал Мадрид» (Испания) и ФК «Ливерпуль» (Великобритания).