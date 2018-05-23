В Харькове с начала года почти 100 человек стали жертвами бешеных животных

13:19, 23 мая 2018
Новости регионов
92
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины. По данным центра зарегистрировано 45 случаев бешенства животных против 20 в прошлом году.

Кроме того, пострадали от укусов бешеными животными 87 человек. Обратилось за антирабической помощью из-за укусов животными 1165 человек.

Как сообщал УНИАН, зимой в Харькове бешеный кот отправил в больницу трех человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#бешенство