В Харькове с начала года почти 100 человек стали жертвами бешеных животных

Среди животных зарегестрировано на 25 случаев бешенства больше, чем в прошлом году.

За 4 месяца 2018 года в Харькове наблюдается ухудшение ситуации с заболеванием бешенством.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины. По данным центра зарегистрировано 45 случаев бешенства животных против 20 в прошлом году.

Кроме того, пострадали от укусов бешеными животными 87 человек. Обратилось за антирабической помощью из-за укусов животными 1165 человек.

Как сообщал УНИАН, зимой в Харькове бешеный кот отправил в больницу трех человек.