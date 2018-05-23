Отравление в школе Харькова: газ мог распылить ученик

Сегодня учебный процесс в школе №3 полностью восстановлен.

В Харькове полиция рассматривает версию, что газ в специализированной общеобразовательной школе №3 распылили с целью сорвать учебный процесс.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

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«Предварительная версия, которую сейчас отрабатывает следствие, - кто-то из учеников распылил газовый баллончик с целью срыва учебного процесса», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сегодня, 23 мая, учебный процесс в школе №3 в Харькове полностью возобновлен.

Как сообщал УНИАН, 22 мая из школы №3 в Харькове в больницу с жалобами на плохое самочувствие было госпитализировано 35 детей. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). К вечеру всех пострадавших выписали. Специалисты не обнаружили в помещении школы никаких ядовитых веществ и газов.