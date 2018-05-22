Всех отравленных сегодня в харьковской школе детей выписали из больницы – ОГА

Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры.

Всех учеников харьковской школы № 3, где десятки детей отравились в результате распыления неизвестного вещества, выписали из больницы.

Об этом сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает пресс-служба администрации.

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«Все дети уже находятся дома. Никаких угроз нет. Еще несколько дней дети будут находиться под контролем медиков, будут проведены лечебные и реабилитационные процедуры», - сообщила руководитель области.

По факту происшествия будет проведена проверка. «Правоохранители в кратчайшие сроки установят причины и виновников этой ситуации. Занятия в школе завтра возобновляются», - сказала Юлия Светличная.

Как сообщал УНИАН, сегодня из школы №3 в Харькове в больницу с симптомами отравления неизвестным веществом были госпитализированы 35 детей. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).