Супрун рассказала о состоянии отравившихся в харьковской школе детей

Супрун предполагает, что причиной отравления детей могло стать распыление перечного газа.

В Харьковскую областную детскую клиническую больницу из-за отравления в школе неизвестным веществом госпитализированы 37 учеников, один из них находится в тяжелом состоянии.

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Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Относительно ситуации в Харькове: в ООШ № 3 произошло отравление детей неизвестным газом (вероятно перцовый). Пострадали 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести; 1 - в тяжелом состоянии)», - говорится в сообщении.

По ее словам, дети находятся под наблюдением врачей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, в Харькове с жалобами на ухудшение самочувствия в результате отравления неизвестным веществом госпитализировали 15 учеников школы №3. Впоследствии их число увеличилось до 26.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УК (хулиганство). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.