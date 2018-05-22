В Харькове из-за отравления в школе возросло количество госпитализированных школьников

Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное - госпитализированы 26 учеников.

В Харькове количество госпитализированных школьников в результате отравления неизвестным веществом возросло до 26.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, информация о распыления в одной из школ Московского района Харькова неизвестного вещества поступила в районной полиции сегодня, 22 мая, в 12: 09.

По сведениям полиции на месте правоохранители выяснили, что в помещении школы неустановленные лица распылили неизвестное вещество. Руководство школы провело срочную эвакуацию детей. В результате происшествия 37 учеников обратились за медицинской помощью с жалобами на слабость и затруднение дыхания, 26 из них госпитализированы в больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

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Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ (хулиганство). Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, в Харькове с жалобами на ухудшение самочувствия и были госпитализированы 15 учеников школы №3.