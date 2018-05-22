Массовое отравление в школе Харькова: госпитализированы 15 учеников

Причины недомогания детей выясняют специалисты, за медицинской помощью обратились 30 детей.

В Харькове с жалобами на самочувствие госпитализировали 15 учеников одной из школ областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Галину Сироштан.

По ее сведениям, всего сегодня, 22 мая, к медикам с жалобами на слабость и затрудненное дыхание обратились 30 учеников школы №3, что на улице Леси Украинки.

Причины недомогания детей пока не установлены.

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«На данный момент за медицинской помощью обратились 30 детей, 15 из них госпитализированы в Областную детскую больницу №1. Состояние госпитализированных - средней тяжести. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледная кожа. Причины недомогания сейчас выясняют. Дети обеспечены всеми необходимыми медикаментами», - отметила Сироштан.

Она добавила, что сейчас в школе дежурят 4 кареты экстренной медицинской помощи, также на место прибыли медработники городской поликлиники №12, которые проводят профилактический осмотр учеников.

В то же время пользователи социальных сетей сообщают, что в школе якобы распылили перцовый газовый баллончик. Эту информацию в ОГА пока не подтверждают.