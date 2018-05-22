В Харькове из-за перцового баллончика эвакуировали школу, есть пострадавшие
13:29, 22 мая 2018Новости регионов
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Пользователи социальных сетей сообщают, что в помещении школы №3 был распылен перцовый баллончик.
Всех учеников вывели на улицу / фото ХХ, kh.vgorode.ua
В Харькове 22 мая распылили перцовый баллончик в школе - учащихся эвакуировали.
Об этом Vgorode рассказали очевидцы. Пользователи социальных сетей сообщают, что в помещении школы №3 был распылен перцовый баллончик. Из-за этого всех учеников вывели на улицу.
Также очевидцы говорят, что пострадали две девочки, они потеряли сознание. Подробности инцидента выясняются.
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Ранее в Николаеве из-за распыления неизвестного вещества в помещении общеобразовательной школы № 6 эвакуировали около 400 учащихся и работников, 36 детей были госпитализированы, двое из них находятся в реанимации.
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