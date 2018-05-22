Во Львовской области 5 детей попали в больницу после отравления в детсаду

Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

В г.Сокаль Львовской обасти в детском саду отравились 5 детей. Их госпитализировали в местную больницу, сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Читайте такжеОтравление 36 детей в николаевской школе расследуют как хулиганствоОб этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"21 мая поступило сообщение от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф о госпитализации в период с 16 мая по 21 мая в инфекционное отделение Сокальской центральной районной больницы - 5 человек (детей), которые посещали и питались в ДОУ №7 г. Сокаль, ул. Героев УПА, 19, с диагнозом: острый гастроэнтероколит. Состояние пациентов удовлетворительное. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве из-за отравления неизвестным газом в школе были госпитализированы 36 детей, двое из них находятся в реанимации.